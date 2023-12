ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. In Medien kolportierte politische Bestrebungen in Südkorea zur Eindämmung der Marktmacht großer Internetanbieter wertete Analyst Jo Barnet-Lamb als negativ für Delivery Hero. Deren Beteiligung Woowa Brothers werde in dem entsprechenden Medienbericht genannt, was auch keine Überraschung sei, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Woowa sei in Südkorea die führende Plattform für Essensauslieferungen und gleichzeitig der größte Markt für Delivery Hero. Insofern sei die Nachricht nicht gut für die Stimmung für den Titel./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 09:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 09:37 / GMT





