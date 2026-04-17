NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Anteilsaufstockung durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Amerikaner sprächen von einem "opportunistischen" Vorgehen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nimmt zwar die anhaltende Debatte rund um die Erhaltung der Marktanteile in Korea und in der Region Nahost-Nordafrika zur Kenntnis, bleibt aber angesichts der attraktiven Bewertung des Essenslieferdienstes bei seiner positiven Empfehlung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST



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