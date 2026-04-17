Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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17.04.2026 10:52:31

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Anteilsaufstockung durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Amerikaner sprächen von einem "opportunistischen" Vorgehen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nimmt zwar die anhaltende Debatte rund um die Erhaltung der Marktanteile in Korea und in der Region Nahost-Nordafrika zur Kenntnis, bleibt aber angesichts der attraktiven Bewertung des Essenslieferdienstes bei seiner positiven Empfehlung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,87 € 		Abst. Kursziel*:
24,58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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