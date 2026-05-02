Infineon Aktie
|57,25EUR
|1,81EUR
|3,26%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,16%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Infineon-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
29.04.26
|Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
29.04.26
|TecDAX aktuell: TecDAX im Plus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG