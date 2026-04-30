FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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30.04.2026 14:53:05

FUCHS SE VZ Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs von 55 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller gehe effizient mit den globalen Handelsspannungen um, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Jahr habe mit einem soliden ersten Quartal begonnen. Fuchs zeige sich widerstandsfähig und beweise Preisdisziplin angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit. Das Management bediene "die richtigen Hebel"./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,14 € 		Abst. Kursziel*:
19,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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