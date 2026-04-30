NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs von 55 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller gehe effizient mit den globalen Handelsspannungen um, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Jahr habe mit einem soliden ersten Quartal begonnen. Fuchs zeige sich widerstandsfähig und beweise Preisdisziplin angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit. Das Management bediene "die richtigen Hebel"./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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