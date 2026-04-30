FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs von 55 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller gehe effizient mit den globalen Handelsspannungen um, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Jahr habe mit einem soliden ersten Quartal begonnen. Fuchs zeige sich widerstandsfähig und beweise Preisdisziplin angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit. Das Management bediene "die richtigen Hebel"./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
48,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
40,14 €
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Abst. Kursziel*:
19,58%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
40,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
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Analyst Name::
Constantin Hesse
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KGV*:
-
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