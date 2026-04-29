NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im ersten Quartal ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch in ihrer Schnelleinschätzung. Sie hob mit den Kreditausfallrückstellungen und der Kernkapitalquote (CET1) aber auch negative Aspekte hervor./rob/tih7ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT



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