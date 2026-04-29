Deutsche Bank Aktie
|26,48EUR
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|0,46%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
29.04.2026 09:34:45
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach den Zahlen. Am Konsens für 2026 dürfte sich kaum etwas ändern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,51 €
|
Abst. Kursziel*:
50,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,09%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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