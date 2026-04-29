NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach den Zahlen. Am Konsens für 2026 dürfte sich kaum etwas ändern./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST



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