27.01.2026 12:15:19

GEA Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea bei einem fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Halten" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber am Dienstag im Nachgang der Quartalszahlen. Sie sorgten hinsichtlich der Umsatzaussichten für die kommenden Quartale für Zuversicht. Der Experte sieht allerdings zunächst kein Potenzial für die Markterwartungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:03 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Halten
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
61,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
61,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

