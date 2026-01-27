Danone Aktie
|65,74EUR
|-0,62EUR
|-0,93%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe die Sicherheit und Qualität aller seiner Babynahrungsprodukte inklusive derer bestätigt, die zurückgerufen werden könnten, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend. Umfangreiche Tests hätten laut Danone keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, und bisher habe es auch keine Beschwerden von Verbrauchern gegeben. Namen der vom Rückruf betroffenen Marken habe Danone nicht genannt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 09:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,74 €
|
Abst. Kursziel*:
44,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,51%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
