HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach dem Verkauf der Bootsmotorentochter Torqeedo von 6,50 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser Deal sowie die Übernahmen von Vertrieb und Service für ausgewählte Off-Highway-Motoren von Rolls-Royce bedeuteten einen großen Wandel für die Geschäfte des Motorenbauers, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sowie dank der strikten Preisstrategie des Managements beim Produktverkauf könnte das Unternehmen 2025 eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von sieben Prozent erreichen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.