DHL Group Aktie

57,44EUR 0,12EUR 0,21%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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29.07.2026 11:59:57

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Presseberichten über sinkende Treibstoffzuschläge bei DHL Express auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Dieser Schritt resultiere aus dem jüngsten Volumenwachstum im Expressgeschäft sowie der relativ hohen Profitabilität im zweiten Quartal, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Änderung des Zuschlags dürfte ? verglichen mit dem Status quo der im zweiten Quartal geltenden Treibstoffzuschläge ? eine finanzielle Belastung von 65 Millionen Euro pro Quartal bedeuten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57,38 € 		Abst. Kursziel*:
-19,83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
57,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,92%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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