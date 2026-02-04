DocMorris Aktie

6,22EUR 0,10EUR 1,55%
DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

04.02.2026 09:56:16

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,72 CHF 		Abst. Kursziel*:
109,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,72 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
109,97%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 DocMorris Sell UBS AG
26.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Sell UBS AG
21.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 6,11 -0,24% DocMorris AG (ex Zur Rose)

