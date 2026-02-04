DocMorris Aktie
|6,22EUR
|0,10EUR
|1,55%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dank stark und schärfer als in den Vorjahren grassierender Grippewelle sei die Zahl aktiver Nutzer bei Redcare im Januar um zehn Prozent gestiegen, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend nach Auswertung des E-Rezept-Trackers. Beim Konkurrenten DocMorris seien sie gegenüber dem Vormonat praktisch stabil geblieben. Die Aktivität bei "mein dm", der App der Drogeriekette dm, habe leicht abgenommen. Dies zeige, dass ihr Mitte Dezember gestartetes Online-Apothekengeschäft keinen merklichen Einfluss auf die beiden Pioniere habe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
109,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,72 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
109,97%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
<