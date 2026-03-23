DocMorris Aktie
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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal von 7,00 auf 4,50 Franken gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Priorität der Online-Apotheke liege darauf, wieder die Gewinnschwelle auf bereinigter operativer Basis (Ebitda) zu erreichen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage sei aber, zu welchem Preis dies passiere. Es bestünden weiterhin Herausforderungen bei der vollständigen Erschließung des noch jungen deutschen E-Rezept-Marktes./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
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Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 CHF
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,76%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
4,07 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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