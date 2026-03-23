FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal von 7,00 auf 4,50 Franken gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Priorität der Online-Apotheke liege darauf, wieder die Gewinnschwelle auf bereinigter operativer Basis (Ebitda) zu erreichen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage sei aber, zu welchem Preis dies passiere. Es bestünden weiterhin Herausforderungen bei der vollständigen Erschließung des noch jungen deutschen E-Rezept-Marktes./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET



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