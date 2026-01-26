DocMorris Aktie
|5,96EUR
|-0,37EUR
|-5,85%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 5,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht der Online-Apotheke habe er seine Wachstums- und Ergebnisprognosen angepasst, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem verlagerte er den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
5,49 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,93%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
5,47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,59%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
