DocMorris Aktie
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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Franken belassen. Die Online-Apotheke sei positiv ins Jahr gestartet, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei das Unternehmen auf Kurs, um 2026 die operative Gewinnschwelle zu erreichen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,43 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-29,96%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
6,57 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,51%
|
Analyst Name::
Jan Koch
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KGV*:
-
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