LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMT



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