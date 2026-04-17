DocMorris Aktie
|7,15EUR
|0,25EUR
|3,63%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
17.04.2026 07:24:05
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
6,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5,51%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
6,57 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
|
Analyst Name::
Guillaume Galland
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
10:03
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.04.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Quartalszahlen von DocMorris schieben auch Redcare an (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16.04.26
|AKTIE IM FOKUS: DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal (dpa-AFX)
|
16.04.26
|DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting (EQS Group)
|
16.04.26
|DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung (EQS Group)