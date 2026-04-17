DocMorris Aktie

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DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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17.04.2026 07:24:05

DocMorris Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
6,35 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5,51%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
6,57 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
Analyst Name::
Guillaume Galland 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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