DocMorris Aktie
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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 4,5 auf 5,5 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Onlineapotheke sei auf dem Weg zur Gewinnschwelle, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Rückstand zur Konkurrenz nehme allerdings zu./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,50 CHF
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,76 CHF
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Abst. Kursziel*:
-18,70%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
7,02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,65%
|
Analyst Name::
Jan Koch
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KGV*:
-
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