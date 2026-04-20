FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 4,5 auf 5,5 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Onlineapotheke sei auf dem Weg zur Gewinnschwelle, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Rückstand zur Konkurrenz nehme allerdings zu./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.