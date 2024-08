NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach den Zahlen des zweiten Quartals von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hält in einer am Dienstag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung des Anlagenbauers fest. Das Unternehmen bleibe eine attraktive Anlagemöglichkeit, da es von positiven Megatrends wie Automatisierung, Motor-Elektrifizierung und steigender Holznachfrage profitiere. Die Bewertung sei anspruchslos. Das etwas höhere Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 14:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 16:00 / UTC



