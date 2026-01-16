Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei Vodafone nehme eine positive Wendung am deutschen Markt ihren Lauf./tih/mis
