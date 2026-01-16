Vodafone Group Aktie

16.01.2026 09:52:59

Vodafone Group Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei Vodafone nehme eine positive Wendung am deutschen Markt ihren Lauf./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

