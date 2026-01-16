Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch nach der zuletzt schon besseren Kursentwicklung hätten die Aktien des Gabelstaplerhersteller 2026 Nachholpotenzial, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung der deutschen Industrienachfrage zum Jahresende lege nahe, dass Deutschlands Industrie das Schlimmste hinter sich haben dürfte./mis/rob/tih
