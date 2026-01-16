Jungheinrich Aktie

37,12EUR
Jungheinrich

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

16.01.2026 07:42:09

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch nach der zuletzt schon besseren Kursentwicklung hätten die Aktien des Gabelstaplerhersteller 2026 Nachholpotenzial, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung der deutschen Industrienachfrage zum Jahresende lege nahe, dass Deutschlands Industrie das Schlimmste hinter sich haben dürfte./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,72 € 		Abst. Kursziel*:
25,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,92%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

