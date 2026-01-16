Roche Aktie

348,30CHF 2,60CHF 0,75%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

16.01.2026 08:31:05

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche deutlich erhöht von 260 auf 365 Franken und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aussichten hätten sich merklich gebessert für die Schweizer, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Dies sei in der Aktienbewertung allerdings bereits angekommen. Quigley lobte die guten Studienergebnisse mit Giredestrant und Fenebrutinib zum Ende vergangenen Jahres. Sie hätten das Wachstumspotenzial des Konzerns klar erhöht. 2026 rechnet er mit einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch etwas deutlicher anziehenden Core-Ergebnis./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
365,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
347,90 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,92%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
348,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4,79%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:31 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
13.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 347,90 0,64% Roche AG (Genussschein)

