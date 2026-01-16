Richemont Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe in allen Regionen stark abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem in Amerika laufe es rund, während die Erholung in China fragil sei./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Richemont
