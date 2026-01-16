NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Die Aktien von Danone sind dies im Nahrungsmittelbereich. Hier sieht sie Überraschungspotenzial im ersten Quartal. Nestle, Lindt und Barry Callebaut sieht sie derweil eher skeptisch./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.