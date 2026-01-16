Danone Aktie
|76,10EUR
|0,30EUR
|0,40%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Die Aktien von Danone sind dies im Nahrungsmittelbereich. Hier sieht sie Überraschungspotenzial im ersten Quartal. Nestle, Lindt und Barry Callebaut sieht sie derweil eher skeptisch./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|76,04
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:31
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|07:08
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:08
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:03
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:02
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.