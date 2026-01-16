ASML NV Aktie
|1 153,80EUR
|12,40EUR
|1,09%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Pläne von TSMC seien ein starkes Signal für den Anlagenbauer, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst seine jüngst angehobenen Schätzungen für die Auslieferungszahl von EUV-Anlagen im Jahr 2026 könnte sich als zu niedrig erweisen, und bereits diese Zahl hätten viele der Bernstein-Klienten schon für zu optimistisch gehalten./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 156,80 €
|
Abst. Kursziel*:
12,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 153,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,67%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 154,00
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|09:50
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09:05
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|adidas Buy
|UBS AG
|08:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|07:08
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:08
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:03
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:02
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital