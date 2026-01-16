ASML NV Aktie

1 153,80EUR 12,40EUR 1,09%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

16.01.2026 09:52:04

ASML NV Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Pläne von TSMC seien ein starkes Signal für den Anlagenbauer, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst seine jüngst angehobenen Schätzungen für die Auslieferungszahl von EUV-Anlagen im Jahr 2026 könnte sich als zu niedrig erweisen, und bereits diese Zahl hätten viele der Bernstein-Klienten schon für zu optimistisch gehalten./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 300,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 156,80 € 		Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 153,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,67%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

14.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen

