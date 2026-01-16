Richemont Aktie

176,65EUR -5,90EUR -3,23%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

16.01.2026 08:46:48

Richemont Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 192 auf 195 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Carole Madjo hob in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem starken Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal ihre Gewinnschätzungen bis 2027 an. Die Expertin geht davon aus, dass die Schmucksparte Jewellery Maisons ihre Dynamik beibehält. Sie geht weiter davon aus, dass Richemont 2026 besser abschneiden wird als der Sektor./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
165,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
164,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

