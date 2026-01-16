Novo Nordisk Aktie
|50,47EUR
|1,29EUR
|2,62%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Verkaufsstart der Pillenversion des Abnehmmittels Wegovy von 400 auf 415 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dänen müssten ihren Vorsprung bei der Pillenversion von Abnehmmedikamenten gegenüber der Konkurrentin Elli Lilly nutzen und einen starken Start ins Jahr hinlegen, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschend hohe Pillenverkäufe könnten Druck bei den Spritzen und Preissenkungen ausgleichen. Rückenwind könnte dabei auch liefern, dass das Dermatologieunternehmen Galderma mit seinen Produkten nun direkt Gewichtsverlustpatienten anspreche, die auf GLP-1-Mittel gesetzt hatten./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
415,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
365,20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Novo Nordisk schwankt: JPMorgan warnt vor sinkenden Umsätzen - Abnehmpille flächendeckend in den USA erhältlich (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Novo Nordisk-Aktie fester: Wegovy-Hersteller rettet Semaglutid-Patent in China - Marktposition für 2026 im Blick (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|07:58
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|50,28
|2,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:31
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|07:08
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:08
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:03
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:02
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.