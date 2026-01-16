LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei der Telekom sei sein Vertrauen in eine Erholung am deutschen Markt gestärkt worden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT



