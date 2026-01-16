Deutsche Telekom Aktie
|27,70EUR
|-0,16EUR
|-0,57%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei der Telekom sei sein Vertrauen in eine Erholung am deutschen Markt gestärkt worden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,70 €
|
Abst. Kursziel*:
44,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,40%
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
