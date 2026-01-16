AXA Aktie

39,58EUR 0,34EUR 0,87%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

16.01.2026 07:41:20

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Michael Huttner wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie die Übernahme von 51 Prozent des italienischen Nicht-Leben-Versicherers Prima positiv. Er hob seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre an./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,30 € 		Abst. Kursziel*:
21,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

