Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|524,80EUR
|1,20EUR
|0,23%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 625 auf 616 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Ivan Bokhmat aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem bald erwarteten Quartalsbericht nochmals sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Er verspricht sich vom vierten Quartal kaum Höhepunkte. Die Schäden durch Katastrophen lägen zwar über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des zweiten und dritten Quartals, aber immer noch deutlich unter dem Budget. Er senkte aber seine Annahmen für den Umfang der Aktienrückkäufe im Jahr 2025./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
616,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
522,40 €
|
Abst. Kursziel*:
17,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
524,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,38%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research