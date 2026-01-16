Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
16.01.2026 10:26:45
Unilever Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5530 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
56,00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 55,42
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plc
|10:26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
