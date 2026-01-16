London Stock Exchange Aktie

106,00EUR 1,00EUR 0,95%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

16.01.2026 10:09:48

London Stock Exchange (LSE) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Börsenbetreiber-Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
107,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91,71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

