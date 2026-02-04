UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Mit dem vierten Quartal hätten die Schweizer die Erwartungen übertroffen, was angesichts der Resultate der Wettbewerber nicht ganz so überraschend sei, schrieb Anke Reingen am Mittwoch nach der Zahlenvorlage. Die UBS habe auch mehr Details genannt zu den Zielen bis 2028, was positiv sei mit Blick auf das Kosten/Ertrags-Verhältnis und hier den Konsensschätzungen Luft nach oben lasse./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
