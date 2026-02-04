UBS Aktie

38,53EUR -1,74EUR -4,32%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 10:39:17

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Mit dem vierten Quartal hätten die Schweizer die Erwartungen übertroffen, was angesichts der Resultate der Wettbewerber nicht ganz so überraschend sei, schrieb Anke Reingen am Mittwoch nach der Zahlenvorlage. Die UBS habe auch mehr Details genannt zu den Zielen bis 2028, was positiv sei mit Blick auf das Kosten/Ertrags-Verhältnis und hier den Konsensschätzungen Luft nach oben lasse./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
38,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
35,11 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
10:52 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:39 UBS Underweight Barclays Capital
08:13 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UBS 38,63 -4,07% UBS

Aktuelle Aktienanalysen

10:52 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 UBS Outperform RBC Capital Markets
10:38 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
10:38 PNE Buy Warburg Research
10:38 KSB Buy Warburg Research
10:32 Novartis Neutral UBS AG
10:21 Infineon Buy UBS AG
09:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
09:55 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Boeing Kaufen DZ BANK
09:23 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 Santander Overweight Barclays Capital
09:00 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:57 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
08:51 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:46 Infineon Buy Warburg Research
08:39 Infineon Overweight Barclays Capital
08:39 UBS Underweight Barclays Capital
08:37 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:13 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:12 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:57 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:48 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
07:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:34 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
07:11 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:10 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
03.02.26 Siltronic Halten DZ BANK
03.02.26 Oracle Overweight Barclays Capital
03.02.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen