ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. "Stark, mit einer KI-Kirsche on top", ist der Bericht der Münchner zum ersten Geschäftsquartal laut dem Experten Francois-Xavier Bouvignies. Die Aktien dürften auf den neuen Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips für 2027 und die hohe Bruttomarge positiv reagieren, schrieb er am Mittwochmorgen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,29 €
|
Abst. Kursziel*:
9,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,74%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
