Santander Aktie

10,72EUR 0,26EUR 2,49%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

04.02.2026 10:38:55

Santander Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Kauf von WBS sei der letzte Übernahme-Akt von Santander in absehbarer Zeit, schrieb Miruna Chirea am Dienstagabend. Die Entscheidung, mehr Kapital in den USA aufzuteilen, dürfte am Markt nicht ganz so locker aufgenommen werden, jedoch sei die Bewertung nicht allzu aggressiv. Das Kapital habe Santander nun fixiert, die Märkte in Großbritannien und den USA über Zukäufe adressiert und 80 Prozent der Bilanz bestehe aus harten Währungen. Daher bleibe es für Santander beim Kaufvotum./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,58 € 		Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,26%
Analyst Name::
Miruna Chirea 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

