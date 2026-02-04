Givaudan Aktie

3 360,00EUR 140,00EUR 4,35%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 16:54:06

Givaudan Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Zahlen von 3650 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Wachstum des Bereichs Geschmack und Wohlbefinden habe im Schlussquartal den Konsens verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits sei die Wachstumsdynamik bei edlen Du?ften u?berraschend hoch gewesen. Als Fazit kürzte der Experte seine Gewinnschätzungen. Eine Hochstufung der Aktie sei denkbar, wenn sich die Nachfrage globaler Kunden unerwartet schnell erholen würde./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
3 083,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
3 085,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten