Siemens Healthineers Aktie

42,72EUR 0,51EUR 1,21%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

04.02.2026 17:31:42

Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,56 € 		Abst. Kursziel*:
43,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,79%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

