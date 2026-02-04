Siemens Healthineers Aktie
|42,72EUR
|0,51EUR
|1,21%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,56 €
|
Abst. Kursziel*:
43,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,79%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel TecDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
03.02.26