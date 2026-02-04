FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschende Übernahme der Webster Bank berge gewisse Umsetzungsrisiken, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Anleger müssten überzeugt werden, dass dieser Schritt besser sei als Aktienrückkäufe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.