Santander Aktie
|10,83EUR
|0,38EUR
|3,60%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschende Übernahme der Webster Bank berge gewisse Umsetzungsrisiken, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Anleger müssten überzeugt werden, dass dieser Schritt besser sei als Aktienrückkäufe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,53%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-