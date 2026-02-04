RELX Aktie
|25,20EUR
|-0,96EUR
|-3,67%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche infolge der KI-Sorgen biete eine attraktive Einstiegschance, auch wenn sie kurzfristig nicht verschwinden dürften, schrieb Steve Liechti in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht für 2025. Er wies auf die niedrige Bewertung hin./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,65 £
|
Abst. Kursziel*:
70,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,46%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
