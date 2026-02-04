FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1760 auf 1683 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kaufverhalten in den USA, Europa und Großbritannien sei im vierten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Zahlungsabwickler. Anfang Januar sei eine gewisse Schwäche im Reiseverhalten festzustellen, die man genau beobachten müsse./ag/bek



