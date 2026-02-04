Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 171,80EUR -61,80EUR -5,01%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 11:58:02

Adyen BV Parts Sociales Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1760 auf 1683 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kaufverhalten in den USA, Europa und Großbritannien sei im vierten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, schrieb Nooshin Nejati in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Zahlungsabwickler. Anfang Januar sei eine gewisse Schwäche im Reiseverhalten festzustellen, die man genau beobachten müsse./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 683,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 170,80 € 		Abst. Kursziel*:
43,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 171,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,63%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Nachrichten