196,94EUR 0,18EUR 0,09%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

04.02.2026 09:36:25

Boeing Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Boeing von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe seinen Steigflug im vierten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch nach den Zahlen des US-Konzerns. Der Cashflow wachse und die Spirit-Integration nehme Fahrt auf./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 233,15 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 233,15 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

