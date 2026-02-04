FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Boeing von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe seinen Steigflug im vierten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch nach den Zahlen des US-Konzerns. Der Cashflow wachse und die Spirit-Integration nehme Fahrt auf./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.