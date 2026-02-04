Intesa Sanpaolo Aktie

6,13EUR 0,06EUR 0,96%
Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
04.02.2026 11:50:01

Intesa Sanpaolo Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,90 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Businessplan der Italiener bis 2029 zeige das Bild eines weiter soliden Konzerns mit guter Vorhersagbarkeit, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,00%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

