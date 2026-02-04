FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,90 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neue Businessplan der Italiener bis 2029 zeige das Bild eines weiter soliden Konzerns mit guter Vorhersagbarkeit, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/ajx



