CTS Eventim Aktie
|68,65EUR
|-0,20EUR
|-0,29%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet wertete am Dienstagabend den Live-Event-Transaktionsmonitor für das vierte Quartal aus. Es sei das zweite Quartal in Folge mit gesunkenen Preisen bei Eventim in Deutschland. Calvet ging zudem auf einige Gründe für die schwache Kursentwicklung ein, wie beispielsweise die KI-Risiken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
