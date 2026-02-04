London Stock Exchange Aktie

82,00EUR -3,50EUR -4,09%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 11:26:02

London Stock Exchange (LSE) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner legte die Briten angesichts der schwachen Kursentwicklung am Dienstagabend in den Korb der Aktien mit KI-Risiken. Auch der schwache US-Dollar und das starke Momentum der EU-Banken tue den LSE-Aktien nicht gut./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70,40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten