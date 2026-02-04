London Stock Exchange Aktie
|82,00EUR
|-3,50EUR
|-4,09%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Michael Werner legte die Briten angesichts der schwachen Kursentwicklung am Dienstagabend in den Korb der Aktien mit KI-Risiken. Auch der schwache US-Dollar und das starke Momentum der EU-Banken tue den LSE-Aktien nicht gut./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
