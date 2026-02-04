NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026. Währungsbedingt dürften die Schätzungen dennoch etwas sinken. Der entscheidend positive Faktor sei allerdings das Signal für das Geschäft mit KI-Chips 2027./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:51 / GMT



