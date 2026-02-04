PNE Aktie
|9,76EUR
|0,09EUR
|0,93%
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 16,80 auf 15,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus operativer Sicht sei 2025 für den Windparkbetreiber ein erfolgreiches Jahr gewesen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Vor PNE lägen nun allerdings schwierigere Märkte./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
15,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,80 €
|
Abst. Kursziel*:
54,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,71%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PNE AG
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.02.26
|EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.01.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|EQS-News: PNE und EDF power solutions Deutschland nehmen Onshore-Windpark „Gebstedt“ in Betrieb – 16,8MW zusätzliche Leistung für erneuerbare Energieversorgung (EQS Group)