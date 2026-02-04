Santander Aktie

Santander Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Santander habe sich stärkere Ziele gesetzt als erwartet und den Ausschüttungsplan von 10 Milliarden Euro mit einem auf den Weg gebrachten Aktienrückkaufprogramm bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal, mit denen die Spanier die Erwartungen übertroffen hätten. Mit dem angekündigten Kauf von Webster Financial Corporation (WBS) untermauere Santander den Wachstumspfad./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10,69 € 		Abst. Kursziel*:
5,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

