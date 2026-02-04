Santander Aktie
|10,63EUR
|0,17EUR
|1,63%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Santander habe sich stärkere Ziele gesetzt als erwartet und den Ausschüttungsplan von 10 Milliarden Euro mit einem auf den Weg gebrachten Aktienrückkaufprogramm bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal, mit denen die Spanier die Erwartungen übertroffen hätten. Mit dem angekündigten Kauf von Webster Financial Corporation (WBS) untermauere Santander den Wachstumspfad./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10,69 €
|
Abst. Kursziel*:
5,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,62
|1,53%
