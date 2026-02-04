Novartis Aktie
|125,15EUR
|-1,15EUR
|-0,91%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch nach erster Diagnose. Über das eher schwache operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr könnten die Anleger wohl hinwegsehen. Schwerwiegender sei wohl die Verschiebung kurzfristiger Kurstreiber wie der Studiendaten von Pelacarsen, Remibrutinib und Abelacimab. Diesbezüglich erwartet Weston Details in der Telefonkonferenz./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
115,28 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
115,48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,45%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|10:32
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:51
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:32
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:51
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|10:32
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|124,80
|-1,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|PNE Buy
|Warburg Research
|10:38
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:32
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:21
|Infineon Buy
|UBS AG
|09:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|09:23
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:39
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|08:39
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:57
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|07:11
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Westwing Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital