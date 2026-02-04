TUI Aktie

9,14EUR 0,08EUR 0,93%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

04.02.2026 08:37:27

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich leicht gesunken sein, während das operative Ergebnis (Ebit) bei einer allerdings niedrigen Vergleichsbasis um 38 Prozent angezogen haben dürfte, schrieb Karan Puri am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht des Reisekonzerns./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,04 € 		Abst. Kursziel*:
49,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,64%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

