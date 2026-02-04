Infineon Aktie
|39,98EUR
|-0,50EUR
|-1,22%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr, der einhergehe mit positiver Überraschung beim Segmentergebnis und der Marge. Die Nachfrage nach KI-Produkten u?bersteige die Kapazitäten und das Portfolio werde vor diesem Hintergrund strategisch ausgebaut./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
40,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
39,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Mittwochshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11:13
|Infineon-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
10:11
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
10:11
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
09:54
|Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral (finanzen.at)
|
09:39