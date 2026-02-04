Infineon Aktie

39,98EUR -0,50EUR -1,22%
Infineon

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

04.02.2026 16:47:57

Infineon Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen soliden Start in das neue Geschäftsjahr, der einhergehe mit positiver Überraschung beim Segmentergebnis und der Marge. Die Nachfrage nach KI-Produkten u?bersteige die Kapazitäten und das Portfolio werde vor diesem Hintergrund strategisch ausgebaut./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
40,29 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
39,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

