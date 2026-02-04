Intesa Sanpaolo Aktie
|6,13EUR
|0,06EUR
|0,96%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,45 auf 6,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ignacio Cerezo am Dienstagmittag nach der Auswertung des Businessplans der Italiener. Die Wachstumsziele seien entscheidend für die Neubewertung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,55 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,10 €
|
Abst. Kursziel*:
7,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,92%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
