Givaudan Aktie

3 307,00EUR 87,00EUR 2,70%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 09:54:26

Givaudan Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" belassen. In seinem ersten Ausblick auf 2026 für die Hersteller von Inhaltsstoffen innerhalb Europas Chemiebranche habe er mit seiner Wachstumsprognose noch deutlicher unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Inzwischen sei der Konsens zurückgekommen. Nun dürften die operativen Margen in den Fokus rücken. In diesem Kontext bevorzugt er Givaudan und Novonesis angesichts vergleichsweise moderater Risiken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3 018,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3 029,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten