Givaudan Aktie
|3 307,00EUR
|87,00EUR
|2,70%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" belassen. In seinem ersten Ausblick auf 2026 für die Hersteller von Inhaltsstoffen innerhalb Europas Chemiebranche habe er mit seiner Wachstumsprognose noch deutlicher unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Inzwischen sei der Konsens zurückgekommen. Nun dürften die operativen Margen in den Fokus rücken. In diesem Kontext bevorzugt er Givaudan und Novonesis angesichts vergleichsweise moderater Risiken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 018,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 029,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
